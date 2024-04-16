МАГАТЭ: "Мы опасно близко подходим к ядерной аварии"

By Euronews

"Мы опасно близко подходим к ядерной аварии", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН. Он вновь рассказал о недавнем инциденте, когда военный дрон врезался в купол Запорожской АЭС.

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Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси выступил перед членами Совбеза ООН и рассказал им о недавнем обстреле Запорожской АЭС. Неделю назад беспилотник врезался в купол одного из шести ядерных реакторов станции.

Рафаэль Гросси не обвинил в ударе ни Москву, ни Киев, но заявил, что подобные инциденты больше не должны повторяться.

"Мы подходим опасно близко к ядерной аварии. Мы не должны проявлять беспечность и позволять воле случая решать, что будет завтра. Сегодня мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы свести риск аварии к минимуму. Необходимо придерживаться пяти принципов, установленных в этой самой палате год назад", — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Американская помощь Украине

Тем временем спикер Палаты представителей США Майк Джонсон на закрытой встрече представил конгрессменам четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню и о вопросах национальной безопасности США.

Проголосовать по каждому вопросу отдельно требовали радикально настроенные республиканцы: часть из них выступает против любой финансовой поддержки Украины, другая — требует от Белого дома срочных мер по защите южной границы США от нелегальных мигрантов.

При этом новое предложение отличается от пакета помощи в размере 95 миллиардов долларов (14 млрд из которых — для Израиля, 60 млрд — для Украины), принятого Сенатом в феврале, что омрачает его перспективы на окончательное принятие в Конгрессе, отмечают наблюдатели.