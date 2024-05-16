Советы Европарламенту по энергетике и транспорту

Если бы мы стали евродепутатами, то взялись бы за строительство чистых АЭС и ГЭС, а также обложили налогом керосин, сказали Euronews в преддверии выборов две француженки

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Здравствуйте, меня зовут Мирто Трипати. Я председатель европейской гражданской ассоциации Voices of Nuclear (Ядерные голоса), цель которой - добиться признания центральной роли атомной энергетики в энергетическом переходе. Если бы меня избрали в Европейский парламент, моей первой инициативой было бы восстановление способности Европы принимать решения за себя и самостоятельно, то есть восстановление подлинного энергетического суверенитета. Этот энергетический суверенитет должен быть достигнут путем развития ядерной энергетики и гидроэнергетики. Эти два вида энергии - доступные, контролируемые, низкоуглеродные и экологически чистые. На них уже приходится 70% нашей экологически чистой электроэнергии. Мы должны помочь Франции, а также Германии, Италии и Испании в восстановлении их атомной промышленности. Мы должны обучать и поддерживать наших исследователей, строить гидроэлектростанции, развивать атомные технологии на местных предприятиях. Эти два вида энергии должны быть названы суверенными и стратегическими.

Беседу продолжает Марин Шолле:

Я возглавляю список экологической партии Equinoxe на европейских выборах 2024 года. Если бы меня избрали в Европарламент, то одним из первых наших шагов было бы обложение керосина налогом в европейском масштабе. Керосин - это единственное топливо, которое не облагалось налогом со времен Чикагской конвенции 1944 года. Это дает керосину конкурентное преимущество перед другими видами топлива для транспорта, которые, в большинстве своем, не содержат углерода. Мы хотели бы реинвестировать эти деньги в развитие железнодорожного транспорта и его инфраструктуры в европейском масштабе, чтобы железная дорога стала подлинно европейским средством передвижения.

Это одиннадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.