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Советы Европарламенту по энергетике и транспорту

Логотип проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Логотип проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Если бы мы стали евродепутатами, то взялись бы за строительство чистых АЭС и ГЭС, а также обложили налогом керосин, сказали Euronews в преддверии выборов две француженки

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Здравствуйте, меня зовут Мирто Трипати. Я председатель европейской гражданской ассоциации Voices of Nuclear (Ядерные голоса), цель которой - добиться признания центральной роли атомной энергетики в энергетическом переходе. Если бы меня избрали в Европейский парламент, моей первой инициативой было бы восстановление способности Европы принимать решения за себя и самостоятельно, то есть восстановление подлинного энергетического суверенитета. Этот энергетический суверенитет должен быть достигнут путем развития ядерной энергетики и гидроэнергетики. Эти два вида энергии - доступные, контролируемые, низкоуглеродные и экологически чистые. На них уже приходится 70% нашей экологически чистой электроэнергии. Мы должны помочь Франции, а также Германии, Италии и Испании в восстановлении их атомной промышленности. Мы должны обучать и поддерживать наших исследователей, строить гидроэлектростанции, развивать атомные технологии на местных предприятиях. Эти два вида энергии должны быть названы суверенными и стратегическими.

Беседу продолжает Марин Шолле:

Я возглавляю список экологической партии Equinoxe на европейских выборах 2024 года. Если бы меня избрали в Европарламент, то одним из первых наших шагов было бы обложение керосина налогом в европейском масштабе. Керосин - это единственное топливо, которое не облагалось налогом со времен Чикагской конвенции 1944 года. Это дает керосину конкурентное преимущество перед другими видами топлива для транспорта, которые, в большинстве своем, не содержат углерода. Мы хотели бы реинвестировать эти деньги в развитие железнодорожного транспорта и его инфраструктуры в европейском масштабе, чтобы железная дорога стала подлинно европейским средством передвижения.

Это одиннадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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