Поражение короля дзюдо в Париже

Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Париже трибуны были заполнены до отказа: зрители пришли посмотреть на выступление двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Тедди Ринера. Им пришлось пережить сильное потрясение: король дзюдо впервые за 10 лет потерпел поражение. Кагеура Кокоро вошёл в историю как человек, одолевший Ринера.

Но дзюдо - непредсказуемый вид спорта, в котором возможно всё. В финале японца ждала встреча с голландцем Хэнком Гролом, который одержал верх над Кокоро и поднялся на первую ступень подиума в Париже. Для Грола это очень важная победа, которая обеспечивает ему хорошие шансы на попадание в олимпийскую сборную.

Бронзовую награду в этой категории завоевал россиянин Инал Тасоев, а Арману Адамяну досталась "бронза" в весе до 100 кг.

Турнир в Париже - один из самых главных. Здесь чудесные зрители. Если бы мне вчера сказали, что я могу победить, я бы не поверил. Я мог рассчитывать на медаль, но стать лучшим - это очень сложно. Я так же чувствовал себя, когда победил в прошлом году в Осаке. Мне 34 года, но я всё ещё здесь. Хэнк Грол победитель в категории свыше 100 кг

У японки Йоко Оно тоже был очень удачный день: она завоевала пятый титул турнира "Большого шлема" в своей карьере. В финальном поединке в весе до 70 кг она выполнила классический бросок иппон-сеой-наге, которым уложила на татами свою подругу по команде Саки Ниизое. Золотую медаль Оно вручила Надя Команечи, амбассадор международной федерации дзюдо.

Идеальный бросок иппон-сеой-наге в исполнении Йоко Оно Габриэла Сабау

В категории до 90 кг победу праздновал Николоз Шерезадишвили, выступающий за сборную Испании. В финале он сделал один из самых мощных бросков на этом турнире, отправив в полёт японца Кенту Нагасаву. Шеразадишвили не скрывал своей радости, ведь он добавил в свою коллекцию первое "золото" турнира "Большого шлема" в Париже. Награду чемпион получил из рук Рене Фазеля, президента Международной федерации хоккея на льду и члена Международного олимпийского комитета.

В самом тяжёлом весе среди женщин французских болельщиков ожидал приятный сюрприз. Романе Дико стала лучшей на втором турнире мирового тура международной федерации дзюдо подряд. В финальном матче она одолела действую чемпионку Европы Марину Слуцкую. В категории до 78 кг финал был полностью французским: Мадлен Малонга завоевала "золото", а Фанни Эстель Посвит - "Серебро". Дико медаль вручил сооснователь и вице-президент международной федерации текбола Дьёрдь Гаттьян.

Многие французы пришли, чтобы посмотреть на свою команду. Победить на "Большом шлеме" в Париже - это прекрасно. Романе Дико победительница в категории свыше 78 кг

Шарофиддин Болтабоев не только завоевал "серебро" в категории до 81 кг, но и применил самый зрелищный приём дня. Ему удалось перехитрить действующего чемпиона мира Саги Муки и впечатлить искушённых французских зрителей.