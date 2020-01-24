Первое австралийское "золото" на Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве

Эта золотая награда Гран-При была первой не только для Катарины Хэкер, но и для всей сборной Австралии. В финальном матче Хэкер одолела канадку Катрин Бошемин-Пинар. Австралийка выполнила бросок о-сото-гари, а затем удержала соперницу на татами и принесла своей команде историческую победу. Золотую медаль Хэкер вручил Владимир Барта, главный спортивный директор международной федерации дзюдо.

Я думаю, что очень важно, особенно для кадетов и юниоров, видеть, что можно выиграть медаль и даже победить на таком большом турнире как Гран-При. Я не планирую останавливаться на достигнутом и надеюсь, что моя победа их вдохновит. Катарина Хэкер победительница в категории до 63 кг, первая чемпионка Гран-при по дзюдо из Австралии

Россиянину Аслану Лаппинагову не было равных в категории до 81 кг. В финале он одержал верх над греком Алексиосом Данацидисом. Третье золото мирового тура международной федерации дзюдо Лаппинагову принёс мощный бросок учи-мата. Россиянин был очень сосредоточен и полностью контролировал ход этого поединка. Золотую медаль Лаппинагов получил из рук спортивного директора международной федерации дзюдо Армена Багдасарова.

С этим парнем мы много раз боролись, раз пять точно. И мы уже друг друга хорошо знаем, что друг от друга можно ожидать. Я пытался его бросить этим броском, потому что я знаю, что могу ему сделать. Я старался, и всё получилось. Аслан Лаппинагов победитель в категории до 81 кг

Британка Салли Конвей продемонстрировала прекрасное владение техникой аши-ваза. В финальном матче против Ким Сон Гён из Южной Кореи она сделала прекрасную подсечку, а затем воспользовалась тем, что её соперница не сумела удержать равновесие. Конвей показала, что в категории до 70 кг с ней придётся считаться.

В весе до 73 кг среди мужчин лучшим стал итальянец Фабио Базиле. Он прекрасно выступил и в каждом матче на пути к финалу победил с "иппоном". Решающий поединок не состоялся из-за травмы Фердинанда Карапетяна, и олимпийский чемпион в категории до 66 кг поднялся на верхнюю ступень подиума в Тель-Авиве.

Золотую медаль Базиле вручил Хуан Карлос Баркос, глава судейского комитета международной федерации дзюдо.

Серебряный призёр в этой категории Фердинанд Карапетян, к сожалению, не смог сразиться за "золото", но был настроен очень решительно и применил самый зрелищный приём дня. Бросок через грудь ура-наге отправил его соперника в полёт и привёл зрителей в неописуемый восторг.