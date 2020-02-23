В заключительный день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Дюссельдорфе всё внимание было приковано к Гураму Тушишвили.

Грузинский спортсмен без труда дошёл до финала в самом тяжелом весе, получая "иппон" за "иппоном". В бою за "золото" его соперником стал немец Йоханнес Фрей. Однако несмотря на поддержку местных болельщиков, Фрею не удалось одолеть грузинского дзюдоиста: Тушишвили и этот матч завершил "чистой победой" и добавил в свою коллекцию ещё одну золотую медаль турнира "Большого шлема".

Разумеется, для меня очень важна поддержка болельщиков, грузинских и не только, особенно, когда я выступаю в чужой стране. На этот раз я был очень сосредоточен, и мне очень помогла атмосфера на этом турнире и, разумеется, зрители. Гурам Тушишвили победитель в категории свыше 100 кг

Сборная Японии продолжила победное шествие в Дюссельдорфе: бывшей чемпионке мира Шори Хамаде не было равных в категории до 78 кг. В каждом матче она побеждала с "иппоном", в финале сразилась с двукратной чемпионкой мира Майрой Агияр - и снова одержала верх. Победу в этом поединке японке принесла техника нэ-вадза.

По итогам трех дней соревнований в общем медальном зачёте сборная Страны восходящего солнца заняла первое место с восьмью золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградой.

Бразильянка, с которой я боролась в финале - очень сильная соперница, она несколько раз сумела освободиться, но я была настроена получить "иппон", и в конце концов мне это удалось. Шори Хамада победительница в категории до 78 кг

Первую золотую медаль "Большого шлема" в своей карьере завоевал Давлат Бобонов из Узбекистана. В финальном поединке против выступающего за сборную Украины Кеджау Ньябалы он заработал две оценки "вадза-ари". Награды в весе до 90 кг вручил Армен Багдасаров, спортивный директор международной федерации дзюдо.

У сборной Узбекистана был очень удачный день: второе золото в копилку своей команды положил Мухаммадкарим Хуррамов, который тренируется у легендарного дзюдоиста Илиаса Илиадиса. В финале в категории до 100 кг Хуррамов одолел азербайджанца Эльмара Гасымова.

В самом тяжёлом весе среди женщин победу праздновала японка Сара Асахина, "серебро" досталось Ирине Киндзерской, а одну из бронзовых наград завоевала Хортенс Ванесса Мбалла Атангана. В поединке за "бронзу" она одолела француженку Анн Фатумату М'Беро. Впервые в истории на подуим "Большого шлема" поднялась дзюдоистка из Камеруна. Прекрасное завершение ещё одного захватывающего турнира "Большого шлема" по дзюдо.