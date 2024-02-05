Большой шлем по дзюдо в Париже: восьмая победа Тедди Ринера

Французский дзюдоист Тедди Ринер в восьмой раз выиграл "золото" Большого шлема в Париже. В заключительный день турнира на высшую ступень пьедестала почёта также поднялись представители Японии, Германии и Турции.

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В третий день 50-го парижского турнира Большого шлема Accor арена была вновь заполнена до отказа любителями дзюдо, которые пришли поболеть за своих кумиров. Ставшая днем ранее семикратной победительницей Большого шлема в Париже француженка Кларисс Агбеньену раздавала автографы поклонникам.

Перед поединками состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии Judo Awards, в ходе которой присутствующие вспомнили лучшие моменты ушедшего 2023 года. Затем будущие чемпионы и звёзды мирового дзюдо провели показательные выступления на татами. Прекрасный опыт для молодого поколения и интересное шоу для зрителей.

В категории до 90 кгМихаэль Жганк, выступающий за Турцию, выиграл второй турнир Мирового тура подряд. Всего неделю назад он поднялся на подиум в Португалии! В парижском финале он оказался сильнее своего соперника из Азербайджана, победив удержанием. Посол IJF Альбано Карризи вручил медали.

В весе до 78 кг у женщинвторое золото на этом турнире досталось Германии. Немка Анна-Мария Вагнер в седьмой раз выиграла турнир Большого шлема.Член МОК и президент НОК Джибути Аиша Гарад Али провела церемонию награждения.

В категории до 100 кг олимпийский чемпион Аарон Вольф принес еще одну золотую награду Японии. В финале он победил Николоза Шеразадишвили, выступающего за Испанию.Гендиректор Harvest Group Алмаз Алсенов вручил медаль победителю и призёрам.

В весе свыше 78 кг француженка Романа Дикко быстро справилась в финале со своей соперницей из Турции: для победы ей понадобилось меньше 40 секунд! Дзюдоисток наградил гендиректор Renault Фабрис Камболив.

"Я думаю, что это лучший турнир в мире! Французы очень любят дзюдо. Это как салат с большим количеством классных ингредиентов", - сказала Дикко после победы на татами.

Многие зрители в этот день пришли, чтобы воочию увидеть выступление живой легенды. Тедди Ринер в категории свыше 100 кг все свои схватки, кроме финальной, завершил победой досрочно. Прием на оценку вадза-ари в дополнительное время в решающем поединке принес ему восьмую победу на турнирах Большого шлема в Париже. Гендиректор Crédit Agricole Филипп Брассак вручил чемпиону медаль.

"Это здорово, здорово! Здесь мой дом, и когда я вижу детей, семью, поклонников дзюдо, которые скандируют мое имя, это невероятно", - сказал Ринер после победы в финале.

В итоге французская команда завоевала шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых наград на домашнем турнире!

Парижский этап Большого шлема завершен. Но совсем скоро нас ждут захватывающие поединки за медали летней Олимпиады, которая пройдет во французской столице в июле-августе этого года.