"Турецкий поток" готов к запуску

Газопровод "Турецкий поток" для поставки российского газа в Турцию и европейские страны готов к запуску. В официальной церемонии его открытия в среду 8 января примут участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Проложенный по дну Черного моря, газопровод берет начало от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе, а в Турции выходит на сушу у населенного пункта Кыйыкёй в северо-западной провинции Кыркларели.

Межправительственное соглашение о строительстве было заключено в октябре 2016 года в Стамбуле; документ затем ратифицировали парламент Турции и Дума РФ. Ранее из-за разногласий с Евросоюзом Россия отказалась от реализации проекта "Южный поток" в болгарский порт Варну.

Протяжённость "Турецкого потока" - около 1100 километров, 930 из них проложены под водой, Морская и наземная части газопровода соединились в марте 2019 года.

Суммарная мощность двух параллельных веток - 31,5 млрд кубометров в год. По одной низ них будет осуществляться поставка газа турецким потребителям, другая предназначеная для снабжения стран Юго-Восточной Европы. Она заканчивается возле турецко-болгарской границы у населённого пункта Странджа в Болгарии.