Владимир Путин впервые за 9 лет посетил Дамаск и встретился с Башаром Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник.

"Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска", - отметил пресс-секретарь.

"В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад", - сообщил Песков. "Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", - добавил Песков. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.