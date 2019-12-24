ООН: "Судебное решение по делу Хашогджи противоречит справедливости"

Решение суда аравийского королевства о смертной казни убийц журналиста Джамаля Хашогджи, вынесенное в то время, как организаторы преступления остаются на свободе, противоречит справедливости. Об этом заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар.

Она отметила, что организаторов не коснулись ни расследование, ни разбирательство в суде.

В докладе комиссии Калламар, который был опубликован полгода назад, подчеркивалось, что убийство - не что иное, как "внесудебная расправа" по заказу, ответственность за которое несет и наследный принц Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для прессы сообщил следующее: "Генеральный секретарь настаивает, что требуется по-настоящему независимое расследование убийства с целью полного и всестороннего установления ответственности за нарушение прав человека, которые имеются в данном деле. Генеральный секретарь вновь повторяет приверженность ООН свободе слова защите журналистов, как и подчеркивает давнее несогласие с наказанием в виде смертной казни".

Официальная Анкара, поскольку преступление произошло в Турции, назвала вынесенный вердикт "не соответствующим ожиданиям", и подчеркнула, что осталось много вопросов.

С самого начала власти Турции называли саудовского генконсула причастным к расправе, однако он был освобожден из-под стражи.

НПО "Репортеры без границ" заявила, что о справедливом разбирательстве речь не шла, важно было заставить замолчать потенциальных свидетелей. Об этом сообщил генеральный секретарь организации

Кристоф Делуар: "Это единственно возможная интерпретация - запугать тех, кто что-то знает, и заставить замолчать тех, кто причастен к преступлению".

Невеста Хашогджи назвала приговор "неприемлемым", один из сыновей убитого журналиста сообщил, что, на его взгляд, в отношении его отца "правосудие совершилось".

Оба заявления были сделаны в "Твиттере".

Колумнист "Вашингтон Пост" пропал при посещении генконсульства страны 2-го октября прошлого года.

20 октября того же года МИД Саудовской Аравии заявил о предварительных результатах расследования, согласно которым Хашогджи был случайно убит во время вспыхнувшей драки внутри дипмиссии.