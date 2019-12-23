Убийство Хашогджи: судебный приговор

Суд Саудовской Аравии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, известного критическими статьями о политике Эр-Рияда. В заявлении генпрокуратуры королевства отмечается, что согласно выводам расследования убийство было непреднамеренным.

Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы.

Джамаль Хашогджи пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

Всего по этому делу проходили 11 человек. Обвинения не предъявлены Сауду аль-Кахтани, бывшему советнику наследного принца Саудовской Аравии

Из-под стражи освобожден консул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, он смог доказать "в момент преступления находился за пределами дипмиссии".

Все обвинения сняты с бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири.