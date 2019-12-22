Франция: несчастным случаям на охоте "нет"!

9 утра. В районе озера Паладрю во французском департаменте Изер, как и каждые выходные, начинается охота. На этот раз облава на крупную дичь проходит в особых условиях: охотники вместе с властями департамента, а также ассоциациями велосипедистов и пешеходов, тестируют новое специально разработанное приложение для смартфонов. Его цель - повысить безопасность всех любителей леса в период охоты.

Обязательного ношения оранжевого жилета охотниками, размещения ими предупредительных плакатов в зоне облавы и запрета стрелять, не идентифицировав предварительно мишени, недостаточны. Несмотря на все меры безопасности, статистика несчастных случаев на охоте во Франции по-прежнему высока.

"Некоторые до сих пор удивляются, почему власти не запрещают охоту по субботам и воскресеньям! Но тогда охотники могут потребовать по будням очистить лес от пешеходов. Нет, всем любителям леса надо уживаться и делить его, поэтому новое приложение - позитивный шаг", - говорит Беатрис Этеве из Французской федерации пеших прогулок.

Приложение пока тестируется. Благодаря геолокации, оно позволяет охотникам сообщать, где именно будет проходить облава на зверя. По мере приближения к опасной зоне пешеходы, грибники и прочие велосипедисты предупреждаются звуковым сигналом.

Жюльен Ребюффе из Федерации любителей горного велосипеда - один из тех, кто тестирует новое приложение. Он убежден в его успехе и надеется, что инициатива будет распространены на всю территорию Франции: "Приложение способствует тому, что мы - зная, где именно находятся охотники, можем заехать и, не боясь быть застреленными (ведь они тоже предупреждаются о нашем присутствии), поприветствовать их. Нужны педагогические методы и время. Не следует навязывать эту инициативу, надо чтобы люди сами поняли ее плюсы".

В прошлом году жертвами несчастных случаев на охоте стали во Франции 13 человек; два года назад их было 18. Создатели нового приложения надеются, что уже очень скоро трагическую статистику можно будет свести к нулю.