Смертельное ДТП в Гватемале

В результате столкновения автобуса с грузовиком на востоке Гватемалы 20 человек погибли, более десяти пострадали. Почти половина погибших - несовершеннолетние. Всего а автобусе находились 55 пассажиров.

ДТП произошло в субботу в муниципалитете Гуалан, примерно в 150 километрах к востоку от столицы республики.

Водители обоих транспортных средств выжили и были задержаны. Раненые были доставлены в региональные больницы, им оказывается помощь.

Обстоятельства трагедии выясняются. Согласно сообщениям местной прессы, водитель грузовика потерял контроль над своим транспортным средством и въехал в автобус.