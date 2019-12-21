"Брексит": "Ну наконец-то!"

"Ну наконец-то!", — так реагируют сторонники "брексита" на одобрение парламентом закона о выходе королевства из ЕС. В течение года палата общин четырежды отклоняла договор с Евросоюзом. Расклад сил кардинально изменился после досрочных выборов 12 декабря.

"Это тот самый момент, которого мы так долго ждали. Это победа народа и победа демократии. Я очень счастлива, я просто в восторге".

Я думаю, многие чувствуют огромное облегчение, ведь эта история очень уж затянулась. Люди устали, им надоело ждать, они хотят, чтобы это побыстрее уже закончилось.

Уверенный в исходе голосования премьер даже ужесточил положения закона, запретив продлевать переходный период. Он истечёт 31 декабря следующего года. К тому моменту Великобритания должна будет полностью оформить новые отношения с континентом.

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Противники "брексита" считают такие планы нереалистичными:

Переговоры о торговых соглашения Евросоюза — с Канадой, США, с кем угодно — длились по 14-15 лет. А Борис Джонсон хочет подписать полномасштабный договор за 11 месяцев.

"Более того, он прописал этот срок в законе. Если ему это не удастся, ему придётся уйти, хоть это и будет означать катастрофический "брексит" без сделки".

Угрозу "неконтролируемого выхода" по-прежнему считает реальной и лидер лейбористов Джереми Корбин. Однако его позиции в парламенте нового созыва сильно пошатнулись.