"Брексит": "Ну наконец-то!"

"Ну наконец-то!", — так реагируют сторонники "брексита" на одобрение парламентом закона о выходе королевства из ЕС. В течение года палата общин четырежды отклоняла договор с Евросоюзом. Расклад сил кардинально изменился после досрочных выборов 12 декабря.
"Это тот самый момент, которого мы так долго ждали. Это победа народа и победа демократии. Я очень счастлива, я просто в восторге".
Уверенный в исходе голосования премьер даже ужесточил положения закона, запретив продлевать переходный период. Он истечёт 31 декабря следующего года. К тому моменту Великобритания должна будет полностью оформить новые отношения с континентом.
Противники "брексита" считают такие планы нереалистичными:
"Более того, он прописал этот срок в законе. Если ему это не удастся, ему придётся уйти, хоть это и будет означать катастрофический "брексит" без сделки".
Угрозу "неконтролируемого выхода" по-прежнему считает реальной и лидер лейбористов Джереми Корбин. Однако его позиции в парламенте нового созыва сильно пошатнулись.