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Ливия

Эскалация конфликта в Ливии

 Комментарии
  Ирина Шелудкова  и TASS, AP
Эскалация конфликта в Ливии
Авторское право
AP
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Ливийская национальная армия фельдмаршала Халафы Хафтара выдвинула ультиматум вооруженным формированиям, лояльным признанному мировым сообществом Правительству национального согласия Фаиза Сараджа — покинуть города Триполи и Сирт в течении трех дней.

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил: "Удары по Мисрате продолжатся днем и ночью без остановки, с беспрецедентной интенсивностью, если вооруженные формирования не уйдут до полуночи воскресенья. 12 декабря Хафтар объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве за Триполи".

На днях Турция выразила готовности предоставить военную помощь Правительству национального согласия Ливии. А министр энергетики Турции Фатих Дёнмез заявил, что Анкара продолжит работы по разведке нефтегазовых месторождений в Восточном Средиземноморье.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что на стороне Хафтара воюют российские наемники частной военной компании "Вагнер" и Анкара не будет закрывать на это глаза.

По мнению президента РФ Владимира Путина, прекращение боевых действий и договоренность противоборствующих сторон о разделе полномочий в управлении Ливией стали бы наилучшим решением конфликта в этой стране. По словам президента, ситуацию в Ливии Россия будет обсуждать, в том числе, с партнерами в Европе.

На этом фоне госдепартамент США заявил, что внешние стороны должны воздержаться от вмешательства конфликт и поддерживать процесс политического урегулирования при посредничестве ООН.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти.

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