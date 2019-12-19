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Матч на фоне протестов

У стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где прошёл матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной" в рамках испанского чемпионата по футболу Ла Лиги, прошли манифестации сторонников независимости Каталонии. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

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