Матч на фоне протестов

У стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где прошёл матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной" в рамках испанского чемпионата по футболу Ла Лиги, прошли манифестации сторонников независимости Каталонии. В акции приняли участие несколько тысяч человек.