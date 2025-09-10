Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ответ на "многочисленные нарушения польского воздушного пространства российскими силами", которые атаковали западные регионы Украины минувшей ночью, проводится "операция по нейтрализации объектов" с "применением оружия". Премьер созвал экстренное заседание совета министров.

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Ранее в польском небе радары зафиксировали "более 10 объектов". Те из них, что "представляли угрозу", "были нейтрализованы", доложили польские военные.

"Оружие развёрнуто, ведутся операции по обнаружению сбитых объектов", - говорится в сообщении военного командования страны на сайте Х. "Силы приведены в максимальную боевую готовность", - сообщило оно, осудив "акт агрессии" России.

Это первый случай прямого взаимодействия страны-члена НАТО Польши с российскими силами с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Туск сказал, что проинформировал генерального секретаря военного альянса Марка Рютте "о текущей ситуации и принятых мерах". "Мы находимся в постоянном контакте", - написал премьер в своём микроблоге.

Заместитель министра обороны Чезари Томчик заявил, что вооружённые силы работают над "нейтрализацией" объектов, и попросил граждан "следить за объявлениями польской армии и полиции".

Оперативное командование страны перечислило три региона, которые "наиболее подвержены опасности": Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства, расположенные в восточной части страны, на границе с Беларусью и Украиной.

В сообщении говорится, что несколько дронов были сбиты, и в настоящее время устанавливается место их падения. Жителей просят не выходить из домов.

В связи с "беспрецедентного характера нарушением воздушного пространства страны" польские власти распорядились о закрытии двух аэропортов Варшавы, а также воздушных гаваней Жешува и Люблина.

Позже местная полиция подтвердила, что обломки, предположительно, повреждённого БПЛА были обнаружены в деревне Чоснувка Люблинского воеводства на востоке Польши.