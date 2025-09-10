Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

ВВС Польши сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны

FILE - Американские истребители F-16 пролетают в небе над столицей Польши, принимая участие в массовом военном параде в честь Дня польской армии, Варшава, август 2023 года.
FILE - Американские истребители F-16 пролетают в небе над столицей Польши, принимая участие в массовом военном параде в честь Дня польской армии, Варшава, август 2023 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Российские БПЛА ночью вторглись в воздушное пространство Польши. Закрыты аэропорты Варшавы, Жешува, Люблина. ПВО и авиация, в том числе истребители НАТО, приведены в полную боевую готовность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ответ на "многочисленные нарушения польского воздушного пространства российскими силами", которые атаковали западные регионы Украины минувшей ночью, проводится "операция по нейтрализации объектов" с "применением оружия". Премьер созвал экстренное заседание совета министров.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Ранее в польском небе радары зафиксировали "более 10 объектов". Те из них, что "представляли угрозу", "были нейтрализованы", доложили польские военные.

"Оружие развёрнуто, ведутся операции по обнаружению сбитых объектов", - говорится в сообщении военного командования страны на сайте Х. "Силы приведены в максимальную боевую готовность", - сообщило оно, осудив "акт агрессии" России.

Это первый случай прямого взаимодействия страны-члена НАТО Польши с российскими силами с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Туск сказал, что проинформировал генерального секретаря военного альянса Марка Рютте "о текущей ситуации и принятых мерах". "Мы находимся в постоянном контакте", - написал премьер в своём микроблоге.

Заместитель министра обороны Чезари Томчик заявил, что вооружённые силы работают над "нейтрализацией" объектов, и попросил граждан "следить за объявлениями польской армии и полиции".

Оперативное командование страны перечислило три региона, которые "наиболее подвержены опасности": Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства, расположенные в восточной части страны, на границе с Беларусью и Украиной.

В сообщении говорится, что несколько дронов были сбиты, и в настоящее время устанавливается место их падения. Жителей просят не выходить из домов.

В связи с "беспрецедентного характера нарушением воздушного пространства страны" польские власти распорядились о закрытии двух аэропортов Варшавы, а также воздушных гаваней Жешува и Люблина.

Позже местная полиция подтвердила, что обломки, предположительно, повреждённого БПЛА были обнаружены в деревне Чоснувка Люблинского воеводства на востоке Польши.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Эксперт: инциденты с беспилотниками будут продолжаться в Польше до тех пор, пока у границ идет война

Министр обороны Польши: на востоке страны упал российский беспилотник

Пять азербайджанских моряков погибли при ударе дронов по грузовым судам в Азовском море