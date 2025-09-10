"Европа передаёт неверный сигнал". МИД Израиля выразил сожаление в связи с заявлением главы Еврокомиссии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил сожаление по поводу заявления главы Европейской комиссии о том, что ЕС намерен приостановить "двустороннюю поддержку" Израиля и частично ограничить действие торговой части соглашения об ассоциации.

Назвав комментарии Урсулы фон дер Ляйен "прискорбными", Саар заявил, что "такое поведение между партнерами недопустимо".

Кроме того, некоторые слова фон дер Ляйен "несут в себе отголоски лживой пропаганды ХАМАС и его партнеров", сказал Саар.

"В очередной раз Европа передает неверный сигнал, который укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке", - подчеркнул израильский министр.

В ежегодном обращении "О положении дел в Евросоюзе" фон дер Ляйен осудила "рукотворный голод" в Газе и "явную попытку" Израиля "подорвать решение о двух государствах". Вместе с тем она назвала неспособность Европы найти ответ на действия Израиля в Газе "болезненной".

"То, что происходит в Газе, неприемлемо, - сказала фон дер Ляйен.

Министр иностранных дел Израиля заявил, что председатель Еврокомиссии "хорошо осведомлена об усилиях Израиля - и, в частности, самого Европейского союза - по оказанию помощи гуманитарным усилиям в Газе".

"В заявлении президента отсутствует главное. Страдания в Газе - дело рук ХАМАС", - заявил Саар, подчеркнув, что война в Газе началась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали юг Израиля, убив около 1 200 человек, многие из которых были мирными жителями.

ХАМАС до сих пор удерживает 48 заложников, лишь около 20 из которых, как считается, живы.

"Продолжение этой войны - результат упорного отказа ХАМАСа освободить наших заложников и сложить оружие. Страдания, причиняемые как израильтянам, так и палестинцам, - это вина ХАМАС", - сказал Саар.

"Каждый, кто стремится к прекращению войны, прекрасно знает, как ее закончить: освобождение заложников, разоружение ХАМАС, новое будущее для Газы", - напомнил министр.

Ранее в этом году ЕС принял решение пересмотреть свое партнерство с Израилем, начатое в 1995 году (Соглашение об ассоциации ЕС-Израиль), в ответ на продолжающиеся боевые действия в Газе.

Однако найти консенсус относительно дальнейших мер пока не удается из-за глубоких разногласий между странами-членами ЕС.

"Я понимаю, что будет трудно найти большинство, - сказала фон дер Ляйен, - но мы все должны взять на себя ответственность".

В ответ Саар заявил, что председатель Еврокомиссии "ошибается, уступая давлению элементов, стремящихся подорвать отношения Израиля и Европы".

"Эта тенденция противоречит интересам самих европейских государств. И самое главное: это неприемлемое поведение между партнерами", - заключил глава МИД еврейского государства.