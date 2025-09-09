Взрывы в Дохе: Израиль провел операцию против руководства ХАМАС

В столице Катара Дохе прогремели множественные взрывы. Одновременно израильское военное командование сообщило, что нанесло удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, не уточнив, что речь идет именно о Дохе.

"Перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Там отмечается, что армия Израиля будут и дальше действовать, чтобы "разгромить террористическую организацию "Хамас", ответственную за массовое убийство 7 октября"..

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что целью была переговорная делегация движения, которая обсуждала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

Власти Катара осудили эту операцию.

"Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм и создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан Катара и жителей Катара", - заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Израиль инициировал ее, Израиль провел ее, и Израиль несет за нее полную ответственность", - заявили об операции в Дохе в офисе премьр-министра Биньямина Нетаньяху.

Катар затем объявил о немедленном прекращении посредничества между Израилем и ХАМАС, об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал действия Израиля в Дохе "вопиющим нарушением" суверенитета и территориальной целостности Катара.

Гуттериш призвал всех участников конфликта в секторе Газа стремиться к достижению постоянного прекращения огня.

Белый дом заявляет, что Пентагон уведомил США о том, что Израиль собирается нанести удар по ХАМАС в Катаре

Премьер-министр и министр обороны Израиля опубликовали также совместное заявление, в котором говорится, что "операция была полностью оправдана, учитывая тот факт, что именно руководство ХАМАС инициировало и организовало нападение 7 октября и с тех пор не прекращало совершать смертоносные действия против государства Израиль и его граждан".