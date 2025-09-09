Российский удар по поселку Яровая: более 20 погибших

По меньшей мере 24 человека погибли в результате российского удара по поселку Яровая на востоке Украины, сообщили украинский президент Владимир Зеленский и местные власти.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. [...] Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", - написал Зеленский в телеграм-канале во вторник.

Украинский лидер заявил, что подобное не должно остаться без ответа.

"Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцатки. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", - подчеркнул Зеленский.

"Среди жертв местные пенсионеры и экипаж "Укрпочты". На месте обстрела работает полиция", - сообщила полиция Донецкой области.

Глава Донецкой области Вадим Филашкин уточнил, что в результате российской атаки также получили ранения около двух десятков человек.

На месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти.

"Это не военные действия - это чистый терроризм", - написал он в телеграм-канале.

Яровая расположена менее чем в 10 километрах от линии фронта на востоке Украины.

Поселок был оккупирован Россией в 2022 году, но позже в том же году освобожден Вооруженными силами Украины.

Кремль продолжает войну, несмотря на прилагаемые Европейским союзом и США усилия по достижению прекращения огня.

В воскресенье россияне атаковали Киев. Это была самая масштабная воздушная атака с начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

В результате нападения возник пожар в здании парламента Украины.

КАБы - корректируемые авиационные бомбы. Установленные на них модули коррекции и планирования позволяют бомбардировщикам сбрасывать снаряды без входа в зону поражения ПВО противника.