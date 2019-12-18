Закредитованные россияне

Более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. И если за последние два года показатель снизился на 6%, за это же время на 12% возросла доля заемщиков, которые говорят, что рассчитываться могут с трудом. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Каждый седьмой гражданин РФ — 13% — отдает на выплату займа около половины дохода.

Жизнь в кредит

В такой ситуации последние десять лет живет 63- летняя пенсионерка Ольга Скудутис. Она говорит, что ее преследуют коллекторы. По ряду причин, включая проблемы со здоровьем, она испытывает трудности с выплатой долга, который составляет около 700 тысяч рублей. На выплаты кредита она отдает половину своей пенсии в 23 тысячи рублей.

Угрожают ведь не только конкретному человеку, который брал кредит. Начинают угрожать детям, внукам, соседям. "Зальем бензин в рот", "изнасилуем твою внучку" и так далее — вот эти вещи пишут! Это просто недопустимо". Но поскольку это только пока смс, полиция на это не обращает внимание

— рассказывает Ольга Скудутис.

Жалобы на коллекторов

По данным Федеральной службы судебных приставов, число жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь выросло на треть (35%) по сравнению с прошлым годом.

Старший вице-президент компании "Кредитэкспресс Финанс" и член совета НАПКА (Национальной ассоциации коллекторских агентств) Виктор Семендуев говорит, что благодаря принятому в 2016 году закону в этому секторе деятельности удалось устранить перегибы.

Когда мы звоним должнику, мы обязаны представиться. Из какой компании мы звоним, должны дать точные данные оператора, который звонит и уточнить, дозвонились ли мы должнику или не дозвонились. Также в это законе регулируется, сколько раз в неделю мы можем позвонить, сколько раз мы можем послать смску, сколько раз мы может послать письма

Закредитованность угрожает финансовой стабильности

В начале декабря Всемирный банк в своем докладе "Об экономике России" предупредил, что высокие темпы роста потребительского кредитования в РФ могут создавать риски финансовой стабильности, при этом пока не ясен эффект от принимаемых ЦБ РФ мер по "охлаждению" данного сегмента. В этом году Банк России принял макропруденциальные меры, направленные на снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования. С 1 октября 2019 года все банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по займам выше 10 тыс. рублей - чем выше ПДН и процентная ставка по кредиту, тем больше надбавка к коэффициенту риска, применяемая к такому кредиту. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Директор коллекторского агенства Вячеслав Соколов уверен:

Самая большая неприятность, я считаю, это то, что в России разрешены микрокредитные организации, куда человек приходит и ему, вот сейчас по последнему закону, до 1000% в год могут дать 15 тысяч рублей, это 200 долларов

По оценкам проекта ОНФ "За права заемщиков", по итогам третьего квартала, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила около 17 триллионов рублей, увеличившись на 13% с начала года. Объем просроченных потребительских ссуд превысил 22,254 млрд рублей.

Минувшим министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что, если регулирование закредитованности граждан не изменится, то 2021 году экономика страны "провалится" в рецессию.

Федеральная служба судебных приставов (УФССП) по Москве сообщила, что треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам, общий их долг составил свыше 153,4 млрд рублей. За 11 месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями УФССП по Москве было вынесено около 336 тысяч постановлений о временном ограничении права должников на выезд за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 608 млрд рублей". Это почти на треть больше, чем за весь 2018 год (тогда за год приставы вынесли 240 тысяч постановлений). На втором месте по ограничению выезда оказались должники по оплате жилищно- коммунальных услуг. Третьей по численности оказались должники по алиментам.