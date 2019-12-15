Шотландия добивается нового референдума

Глава шотландского правительства Никола Стерджен предупредила британского премьер-министр Бориса Джонсона, что он не сможет удержать Шотландию в составе Соединённого Королевства против её воли. Таким образом она ответила на не раз высказывавшуюся членами консервативного кабинета министров позицию о недопустимости повторного референдума о независимости Шотландии.

По моему, риск для консерваторов состоит в том, хотя я сама спокойна по этому поводу, что чем больше они пытаются блокировать волю шотландского народа, чем больше они демонстрируют презрение к шотландской демократии, тем больше они увеличивают число сторонников независимости. То есть в каком-то смысле они делают работу за меня. Никола Стерджен первый министр Шотландии

Резко выступил и глава фракции Шотландской национальной партии (ШНП) в британском парламенте Иан Бэкфорд: «Тори должны признать своё поражение [в Шотландии]. Они должны согласиться с тем, что ШНП выиграла выборы. А лозунгом нашей кампании было обретение шотландским народом права выбирать своё будущее. Мы уже получили мандат на проведение референдума о независимости».

Член консервативного кабинета министров Майкл Гоув считает, что результат референдума 2014 г. все еще в силе:

«У нас был референдум о том, следует ли Шотландии отделиться от Соединенного Королевства, в 2014 г. Нам говорили, что этот референдум решит этот вопрос для нынешнего поколения. Эти парламентские выборы показали, что происходит с политиками, пытающимися пересмотреть результаты референдума. Поэтому мы должны уважать результаты референдума 2014 г. Шотландия – сильнее в составе Соединенного Королевства. Можно гордиться одновременно и тем, что ты шотландец, и тем, что ты британец».

В 2014 г. более 55% шотландцев проголосовали против выхода страны из состава Соединённого Королевства. Но на референдуме 2016 г. 62% жителей Шотландии высказались против выхода из Евросоюза, что обострило отношения Эдинбурга и Лондона. На последних досрочных выборах за националистов проголосовали 45% шотландских избирателей.