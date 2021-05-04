Выборы в Шотландии: независимость или общая судьба?

Через 48 часов в Шотландии уже будут работать избирательные участки - в этой административно-политической части Соединенного Королевства в четверг проводятся парламентские выборы, предстоит избрать депутатов однопалатного законодательного органа, возраст которого - с перерывом на почти триста лет - без малого восемь веков.

Основная схватка - между юнионистами и националистами.

Лидер последних Никола Стерджен в качестве предвыборного обещания выдвинула план проведения нового референдума о независимости: "Голос, отданный за Шотландскую национальную партию - это выбор в пользу опытных лидеров и в пользу независимости".

Националисты пока лидируют согласно цифрам опросов общественного мнения, но их оппоненты-консерваторы не собираются складывать оружие до битвы.

Дуглас Росс, лидер Шотландской консервативной партии: "Я не думаю, что можно ожидать от нас сдачи позиций в такой ситуации, мы хотим сделать все, чтобы националисты не получили бы большинства".

А шотландские лейбористы уверены, что слова о проведении референдума о независимости - пустая риторика.

Вот как это формулирует их лидер Анас Сарвар: "Моя работа - защищать идеи, в которые я верю. Я абсолютно не верю в возможность независимости, я не думаю, что эта тема в принципе сейчас уместна".

Для проведения плебисцита о независимости, который, как настаивает Стерджен, ее партия готова организовать через два года, требуется согласие Лондона, который вряд ли уступит давлению Эдинбурга.