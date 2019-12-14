Интеграция или аншлюс? | #Куб

Москва и Минск отмечают двадцатилетие подписания соглашения о Союзном государстве... новыми затянувшимися переговорами. Чего ждать от дальнейшего сближения двух стран и кому нужно углубление интеграции?

Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило — вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или кому-то передать? Александр Лукашенко белорусский президент

Возможность создания единого государства белорусский президент Александр Лукашенко категорически отверг в своём обращении к парламенту. Было это за два дня до его поездки в Сочи на встречу с Владимиром Путиным, где речь шла как раз об углублении интеграции.

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О конкретных решениях по итогам переговоров не сообщалось. Вместо этого Путин и Лукашенко договорились встретиться снова 20 декабря. В российском МИДе отметили, что рассчитывают на какие-то «осязаемые результаты».

Интеграция вплоть до объединения?

Какими могут быть эти результаты? Противники сближения с Москвой полагают, что обсуждается фактическое объединение двух стран. Более сотни белорусских блогеров подписали заявление, в котором осудили «углубление интеграции» как угрозу суверенитету. Они уверены, что это противоречит национальным интересам. «Независимость Беларуси не предмет торга! Подписание любых документов, идущих во вред суверенитету и независимости нашей страны, неприемлемо!» — говорится в обращении.

По словам белорусского политолога Александра Класковского, эти опасения разделяют и в руководстве страны:

«Эта ментальность, которая проявляется и в некоторых высказываниях Владимира Путина про "один народ", — она очень напрягает и белорусскую оппозицию, и правящие элиты тоже, потому что за годы независимости в белорусском обществе сформировался консенсус о том, что независимость и суверенитет — это важно, это сакральные вещи и поступаться ими нельзя, даже если Россия обещает какие-то привилегии по части энергоресурсов».

Патриотический протест

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Белорусская оппозиция отреагировала на сообщения о переговорах акциями протеста. Одна из них прошла в Минске в день сочинского саммита — под антипутинскими и антироссийскими лозунгами. «Никаких союзов с имперской Россией!» — скандировали со сцены.

Участники акции обвиняли власти в защите интересов российской элиты, называли президента Александра Лукашенко ставленником Кремля и предлагали ему уехать в Москву. Впрочем, отсутствие серьёзных решений по итогам встречи глав государств активисты восприняли как добрый знак.

«Даже когда переговоры провалились, тысяча человек выходит на улицу на недозволенные митинг и шествие — и показывает, что белорусский народ против самого факта тайных переговоров. Если бы была реальная угроза аншлюса, на улицы вышло бы на порядок больше», — написал один из организаторов акции Павел Северинец.

По его словам, недовольство противников «углубления интеграции» услышали и белорусские, и российские власти и другие страны.

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Кому интеграция нужнее?

В Кремле неоднократно заявляли, что Союзное государство может существовать лишь на взаимовыгодной основе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверял, что ни о каком объединении в единое государство речи не идёт, это, по его словам, лишь «движение навстречу друг другу».

При этом подчеркивалась важность именно экономической интеграции. В сентябре «Коммерсант» со ссылкой на документы правительства сообщал о согласовании между Моской и Минском проекта, который предусматривает ведение единой таможенной, энергетической политики, объединение налоговых и платежных систем, а также унификацию правил регулирования промышленности.

Российские и белорусские политологи, объясняя необходимость интеграции, подчёркивают критическую зависимость белорусской экономики от российской. На это же ссылаются и сторонники более радикального подхода к интеграции. В их числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предлагал по очереди присоединить в России республику Беларусь и Украину. «Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством», — говорилось в его Телеграм-канале.

Параллельно звучат и рассуждения о важности Союзного государства для решения геополитических и внутриполитических задач. В частности, с возможным слиянием двух стран связывали один из вариантом легализации пребывания Владимира Путина во власти после 2024 г.

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