Нет согласия по газу, нефти и налогам: таковы итоги второй за месяц личной встречи президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге в рамках высшего Евразийского экономического совета.

Главы государств вновь обсуждали вопросы "углублённой интеграции" союзного государства, которому в начале месяца исполнилось 20 лет.

Владимир Путин, президент России:

"Несмотря на то, что многое остаётся не сделанным в рамках этого договора, и мы с вами это констатировали, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа также значительны".

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

"С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли".

Вне рамок личных встреч политики говорят о нерешённых вопросах интеграции.

Так, Владимир Путин на этой неделе, на ежегодной пресс-конференции, сообщил, что не реализованы 90% основополагающих решений по строительству союзного государства.

Александр Лукашенко, в свою очередь, опасается того, что экономическая интеграция станет прелюдией к политическому поглощению одной страны другой.

Весьма болезненной темой, новь возникающей каждый год, остаётся цена на российский газ.

Также стороны пока не сходятся в вопросе о компенсации Минску российского "налогового манёвра" в нефтяной сфере: он сильно снизил белорусскую прибыль от пошлин на нефтепродукты.