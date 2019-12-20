Нет согласия по газу, нефти и налогам: таковы итоги второй за месяц личной встречи президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге в рамках высшего Евразийского экономического совета.
Главы государств вновь обсуждали вопросы "углублённой интеграции" союзного государства, которому в начале месяца исполнилось 20 лет.
Владимир Путин, президент России:
"Несмотря на то, что многое остаётся не сделанным в рамках этого договора, и мы с вами это констатировали, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа также значительны".
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
"С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли".
Вне рамок личных встреч политики говорят о нерешённых вопросах интеграции.
Так, Владимир Путин на этой неделе, на ежегодной пресс-конференции, сообщил, что не реализованы 90% основополагающих решений по строительству союзного государства.
Александр Лукашенко, в свою очередь, опасается того, что экономическая интеграция станет прелюдией к политическому поглощению одной страны другой.
Весьма болезненной темой, новь возникающей каждый год, остаётся цена на российский газ.
Также стороны пока не сходятся в вопросе о компенсации Минску российского "налогового манёвра" в нефтяной сфере: он сильно снизил белорусскую прибыль от пошлин на нефтепродукты.