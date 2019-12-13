Убийственный воздух Болгарии

По следам мадридского саммита COP25 в Болгарии возобновились дебаты о способах "озеленения" собственной энергетики. Болгарский воздух считают самым грязным в Евросоюзе, а воздух в Софии — самым грязным из европейских столиц. Зимой в городе содержание вредных веществ в воздухе может превышать безопасный уровень в 20 раз.

На окраинах до сих пор для отопления используют печи. Их топят дровами или дешёвым низкокачественным углём. В этих районах нет ни газа, ни центрального отопления. О таких вещах, как солнечные панели, здесь даже не слышали — да и солнце вряд ли пробьётся сквозь плотный смог.

Калоян Костадинов, житель софийской окраины:

"Мы сейчас сжигаем старую ненужную мебель. Она всё равно только на растопку и годится. Я согласен, это загрязнение. Но других вариантов у нас нет. Это самое дешёвое топливо".

Власти страны и города пытаются внедрять альтернативы, но эти программы реализуются очень медленно, в первую очередь по экономическим причинам.

Йорданка Фандакова, мэр Софии:

"К концу года в 150 зданиях будут установлены фильтры. 6000 человек согласились принять участие в программе по переходу на печи на топливных гранулах. Программа начнётся в январе".

Для большинства домохозяйств, использующих печи , альтернатива попросту слишком дорога. Без помощи им не справиться. Но в масштабах страны дело не заканчивается заменой дровяных печей.

Дамиан Воденичаров, Euronews:

"Даже полный переход на центральное или электрическое отопление не будет "чистым" решением. Около половины болгарской энергии производят угольные электростанции. Они сильно загрязняют воздух и не соответствуют нормам Евросоюза".

Вместе с сажей угольные станции выбрасывают в атмосферу диоксид серы: токсичное вещество, вызывающее кислотные дожди.

Меглена Антонова, болгарское отделение Greenpeace:

"В ЕС эту проблему давно решают. А в Болгарии уголь худшего качества используют не только в домашних печах, но и на электростанциях".

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждый гражданин Болгарии теряет 2,5 года жизни из-за загрязнения воздуха.