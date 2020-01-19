Кто в ответе за смог на Балканах?

Сербские экологи бьют тревогу и обвиняют власти в создании условий для экологической катастрофы. Требования пересмотреть отношение государств к окружающей среде стали особенно популярными после публикации отчетов об уровне загрязнения воздуха в крупнейших городах страны. Белград, согласно этим данным, стал одной из самых неблагополучных в плане экологии столиц мира.

В пятницу акция экологов в центре Белграда собрала сотни участников — они требуют принять радикальные меры для защиты окружающей среды. Правительство Сербии, тем временем, пообещало начать системную борьбу с загрязнением воздуха, отметив что об этой проблеме известно уже десятилетия и повода для паники нет, — передаёт Associated Press.

Экологи отмечают, что на Балканах ситуация с загрязнением воздуха осложняется из-за использованием угля в энергетике и из-за большого числа старых автомобилей на дорогах. Крупные города региона регулярно окутывает смог, а содержание взвешенных частиц в воздухе часто превышает допустимые нормы.