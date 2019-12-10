Канцлер Германии и президенты России, Украины и Франции обсуждали проблемы урегулирования в Донбассе более 7 часов.
Украинский лидер охарактеризовал итоги встречи "нормандской четверки" как "ничью".
Эммануэль Макрон, принимавший саммит, подчеркнул, что Париж доволен его результатами, поскольку обмен мнениями на первой очной встрече Зеленского и Путина был "очень свободным и содержательным".
Со своей стороны, Ангела Меркель, выступая перед журналистами, заявила, что "при всех проблемах, которые рассматриваются реалистично", она состоявшейся дискуссией "очень довольна".
Немецкий канцлер заметила, что участникам встречи с помощью прямого диалога удалось преодолеть, как она его назвала, "время затишья" - в процессе мирного урегулирования в Донбассе.
Совместное коммюнике по итогам подписано было, но на пресс-конференции, в которой участвовала вся "нормандская четверка", еще раз были обозначены и принципиальные разногласия Москвы и Киева.
Украинский лидер назвал процесс урегулирования "дорогой с двусторонним движением".
Украинский лидер также заметил, что на очень многие вопросы парижская встреча ответ пока не дала.
Манифестанты в Киеве, не согласные с позицией властей в решении кризиса в Донбассе, заявили, что им не нужно мирное урегулирование "любой ценой".
Они призывают президента Зеленского "не сдавать национальные интересы" и не идти на компромиссы по законодательному закреплению особого порядка самоуправления части районов Донецкой и Луганской областей, предусмотренные "формулой Штайнмайера".