Воодушевлённые израильские болельщики собрались на трибунах стадиона в Тель-Авиве, где стартовал первый турнир мирового тура международной федерации дзюдо в этом году. После торжественной церемонии открытия и напутствия от одного из организаторов Гран-При в Тель-Авиве Сильвана Адамса спортсмены приступили к соревнованиям.

19-летняя Кайя Кайзер из Словении завоевала своё первое золото Гран-при, ей не было равных в категории до 57 кг. На пути к финалу, где её соперницей стала француженка Элен Ресево, Кайзер продемонстрировала невероятное мастерство. Уже в "голден скор" ей удалось заработать оценку "вадза-ари", которая обеспечила ей высшую награду. Радости юной спортсменки не было предела.

Кайзер поделилась с нами секретом своего успеха: "Может быть, это всё кусочек шоколада на завтрак. Но когда я сюда приехала, я нехорошо себя чувствовала, а потом поспала часок и пришла в себя. Сегодня у меня были непростые сражения, но я замечательно себя чувствую."

Среди мужчин особенно отличился бывший чемпион мира Ан Баул. В финальном поединке в весе до 66 кг он дважды уложил Ерлана Серикжанова из Казахстана на татами и заработал две оценки "вадза-ари". Его любимый приём сеой-наге обеспечил ему верхнюю ступень пьедестала в Тель-Авиве.

Сейчас я готовлюсь к Олимпиаде в Токио и очень рад, что на первых соревнованиях в этом году я удостоился "золота". Я продолжу тренироваться перед каждым новым турниром, чтобы точно стать олимпийским чемпионом. Ан Баул победитель в категории до 66 кг

В категории до 52 кг победу праздновала японка Тисима Маэда. В финале в ответ на неудачную атаку Чон Богён из Южной Кореи она выполнила удержание и завоевала золотую награду.

Соотечественник Чон Ким Вон Чжин в финальном матче в категории до 60 кг одержал тактическую победу над турецким дзюдоистом Михраджем Акушем. Это шестое "золото" Гран-при в коллекции южнокорейского спортсмена.

Японка Нацуми Цунода, которая недавно сменила категорию, заработала первую золотую медаль в самом лёгком весе среди женщин. В финальном поединке она одолела француженку Ширин Букли.

Самый зрелищный приём дня применил израильтянин Тал Фликер. Уже на отборочном этапе будущий бронзовый призёр в категории до 66 кг порадовал болельщиков этим великолепным броском, за который удостоился от судей оценки "иппон".

Бронзовый медалист чемпионата мира продемонстрировал, насколько искусно он владеет техникой дзюдо. Одним движением он поднял противника в воздух, а затем уложил на татами. Зрители пришли посмотреть на зрелищное дзюдо, и Фликер оправдал их ожидания.