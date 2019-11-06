"Свидетели Иеговы": 6 лет главе общины Томска

6 лет колонии общего режима: такой приговор вынесен в Томске руководителю местного отделения "Свидетелей Иеговы" Сергею Климову.

Он признан виновным в организации деятельности религиозного объединения, признанного Верховным судом РФ экстремистской организацией. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По версии следствия, Климов о постановлении Верховного суда знал, но с апреля 2017 года по июнь 2018 года продолжал тайно созывать собрания, организовывать религиозные обряды и богослужения, собирать финансовые средства под видом пожертвований и вести проповедническую деятельность, в том числе и пропаганду отказа от медицинского вмешательства. Гособвинение просило для него наказание в виде семи лет колонии.

Уголовное дело по факту действия в Томске местного религиозного объединения свидетелей Иеговы "Северная, Томск" было возбуждено в июне 2018 года. Тогда же по подозрению в её создании и был задержан Сергей Климов. В мае 2019-го дело ушло в Октябрьский районный суд.

В ходе следствия Климов виновным себя не признал и от дачи показаний отказался. Суд вынес обвинительный приговор на основании собранных следствием доказательств, которые были сочтены достаточными.

В последнем слове он признал себя последователем "Свидетелей Иеговы" и заявил, что будет продолжать свидетельствовать о Боге и ничего противоправного не делает, так как Конституция РФ гарантирует свободу вероисповедания.

Приговор томичу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы интернет-издания "Медуза", он сказал:

"На основании действующего закона было принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем. Каких-то новых элементов в подходе к действующему законодательству в настоящий момент нет. Каких-либо корректировок в законодательство на этот счет не вносилось".

В прошлом году президент России Владимир Путин назвал преследование свидетелей Иеговы "полной чушью" и пообещал с этим разобраться.

"Свидетели Иеговы" тоже христиане, за что их преследовать - я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с [председателем Верховного суда] Вячеславом Михайловичем [Лебедевым], и попробуем это сделать", - сказал тогда Путин.

На вопрос "Медузы" о том, можно ли считать, что тема, которую поднял президент по поводу преследования свидетелей Иеговы, закрыта, Песков ответил:

"Нет, пока она не получила никакого развития. Существуют разные точки зрения на этот счет".

"Свидетели Иеговы": кто они?

Международная религиозная организация "Свидетели Иеговы" насчитывает более 8 млн последователей по всему миру. Она была создана в 1872 году американским религиозным деятелем Чарльзом Расселом и сейчас имеет свои центры в 240 странах мира. В России "свидетелей Иеговы" около 170 тысяч.

Вероучение организации имеет общие черты с учением неортодоксальных направлений в христианстве, но её трактовка многих религиозных понятий весьма специфична. Адепты отрицают учение о троице, а Иегова для них единственный бог во вселенной. Среди запретов, которых они придерживаются - отказ от переливания им крови.

"Свидетели Иеговы" не участвуют в выборах, не вступают в политические партии и отказываются от службы в армии. Они не празднуют государственные праздники и дни рождения, и им не разрешается вступать в романтические отношения, если они не собираются заключать брак.

"Свидетели Иеговы" в СССР

В советское время "Свидетели Иеговы" подверглись репрессиям, их дважды массово высылали в Сибирь — в 1949 и 1951 годах, а также задерживали по 58-й статье УК РСФСР "Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению Советской власти", сажали за отказ от службы в армии.

Высланных позже реабилитировали и признали жертвами политических репрессий.

"Свидетели Иеговы" в России

Новые преследования начались с попытки закрыть московской общину "свидетелей", зарегистрированную столичным управлением юстиции. В 1995 году жалобу на неё направила общественная организация "Комитет по спасению молодежи от тоталитарных сект", утверждая, что "свидетели Иеговы" разжигают ненависть к традиционным религиям.

В 2004 году власти Москвы запретили столичную ячейку "свидетелей Иеговы", но в 2010-м Европейский суд по правам человека признал это решение неправомерным и потребовал восстановить организацию в правах и выплатить 70 тысяч евро. 2 июня 2015 года московская община была вновь зарегистрирована.

Но с 2009 года преследования "свидетелей" начались уже по всей России.

В феврале 2017 года в "Управленческом центре свидетелей Иеговы в России" прошла проверка, связанная с тем, что истекал год с момента предупреждения, которое Генпрокуратура вынесла центру в 2016 году. По итогам проверки деятельность центра была приостановлена до рассмотрения дела о признании организации экстремистской Верховным судом.

После решения Верховного суда был запущен процесс конфискации имущества свидетелей в пользу государства.