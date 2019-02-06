"Свидетели Иеговы" в Орле: 6 лет за экстремизм

Суд Орла приговорил датчанина Денниса Кристенсена к шести годам колонии за экстремизм. Суд постановил, что мужчина поддерживал работу запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

Представители организации сообщили Euronews, что обжалуют решение суда в течение десяти дней. "Приговор вызывает только большое сожаление, - заявил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский. - Осудили человека, который не совершил никакого преступления. Грустно, что в России снова стало преступлением читать Библию, соблюдать ее заповеди и говорить о своей вере с другими людьми".

Накануне в защиту датчанина также выступила Amnesty International, потребовав прекратить притеснение религиозной организации. "Российские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Денниса Кристенсена, гражданина Дании и Свидетеля Иеговы, который предстал перед судом просто за осуществление своих прав человека, включая право на свободу религии", - говорится в заявлении на сайте правозащитников.

Иностранец находился под стражей с мая 2017 года. Его задержали оперативники ФСБ прямо во время проповеди в частном доме орловского поселка Кромы. Сам Кристенсен назвал себя проповедником и отрицал свою причастность к официальным структурам общины.

Минюст России в августе 2017 года включил "Свидетелей Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране организаций.

Всего в России заведено более 80 уголовных дел против представителей этой организации.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин выступил с критикой решения Верховного суда, назвав внесение "Свидетелей Иеговы" в список экстремистских организаций "полной чушью".

46-летний датчанин родился в Копенгагене, но с 2000 года живет в России.