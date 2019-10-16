Конфликт в Сирии: усилия "челночной" дипломатии

Россия и США предпринимают дипломатические усилия для разрешения кризиса на севере Сирии.

Во вторник по инициативе Анкары состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина.

Его итог - приглашение турецкого президента в Москву, сообщается, что визит может состояться до конца октября.

Также во вторник стало известно, что в среду в Анкару вылетают американские вице-президент и госсекретарь.

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Пенс и Помпео намерены использовать всю имеющуюся в распоряжении Вашингтона аргументацию, чтобы убедить Эрдогана свернуть военную кампанию к востоку от Евфрата.

Российские военные полицейские начали патрулирование улиц в Манбидже, взятом взятом за несколько часов до этого подразделениями армии Дамаска.

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В то же время в связи с продвижением военных подразделений Анкары вглубь сирийской территории ухудшается гуманитарная ситуация.

По информации ООН, свыше 160 тысяч человек, главным образом гражданское население, вынуждены были покинуть свои дома, находящиеся в сирийских населенных пунктах, расположенных на границе с Турцией.

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Операция "Источник мира", начатая Анкарой, объясняется турецкими властями как необходимая мера для создания буферной зоны для расселения сирийских беженцев, три миллиона из которых нашли временный приют в Турции.