В Турции вновь снарядили "гуманитарную флотилию" для прорыва блокады Газы

Три судна с продовольствием и медикаментами намерены отправиться из Турции к берегам Газы "в ближайшие дни". В Израиле надеются, что турецкие власти этого не допустят.

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Гуманитарная "флотилия" из трёх судов, возглавляемая турецкой консервативной НКО "Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи", готовится в ближайшие дни отплыть из порта Тузла (провинция Стамбул) к берегам Газы.

Организация намерена "прорвать израильскую блокаду" анклава и доставить туда гуманитарную помощь.

В пятницу пропалестинские активисты сообщили, что 3 судна загружены примерно 5000 тонн продовольствия, питьевой воды и медикаментов, и они ждут "зелёного света" от турецких властей.

Около 280 правозащитников, юристов и врачей из более чем тридцати стран, включая США, Канаду, Великобританию, Норвегию, Германию, Испанию и Малайзию, готовы занять свои места на борту. По словам руководителей операции, по пути в Газу к флотилии могут присоединиться другие суда из стран региона.

Израильские СМИ со ссылкой на представителей служб безопасности сообщили, что отплытие флотилии, которое уже несколько раз откладывалось, может быть "отложено на неопределённый срок". Чтобы акция не состоялась, власти еврейского государства также подключают дипломатов.

Прецедент 2010 года

В 2010 году "Флотилия свободы" из восьми грузовых судов с почти 700 пассажирами, гуманитарной помощью и строительными материалами отплыла из Анталии в попытке прорвать блокаду сектора Газа и снабдить население.

Через девять дней после отплытия, 31 мая, в результате израильской военной операции и инцидента во время высадки досмотровой группы спецназа на борт одного из паромов, "Мави Мармара", погибли 10 человек, 28 получили ранения, 10 человек были ранены с израильской стороны.

Эта операция вызвала международное осуждение и обострила отношения между Турцией и Израилем. Дипломатические связи между двумя странами были полностью восстановлены лишь в августе 2022 года, с возвращением послов и консулов.

Израилю пришлось извиниться и выплатить компенсации семьям погибших и раненых.

В последнее время в Газе наблюдается постепенное увеличение объёма поступающей помощи, после того как Израиль под давлением международного сообщества согласился (по крайней мере, пообещал) открыть дополнительные наземные маршруты. По данным израильских властей, только в четверг в Газу въехали 276 грузовиков с продовольствием и другой сбрасывать помощь в различные районы сектора с воздуха.

Международные гуманитарные и правозащитные организации настаивают на том, что только надежное прекращение огня может улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию. Пока что Израиль продолжает ограниченные наземные операции и бомбардировки. В пятницу управляемый ХАМАС Минздрав Газы сообщил, что число погибших палестинцев с 7 октября превысило 34 000 человек.

Проверить эти данные не представляется возможным.