Турецкие силы проводят операцию на севере Сирии против курдских формирований

By Euronews

Турция усиливает удары против курдских ополченцев на севере Сирии. Сообщается о десятках убитых и пострадавших.

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В провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны, в результате обстрела одного из учебных центров, погибли по меньшей мере двадцать бойцов курдского ополчения, десятки получили ранения. Такие данные приводит Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

C прошлого четверга Анкара усилила удары по курдским формированиям. Турция считает их филиалом Рабочей партии Курдистана, которая взяла на себя ответственность за взрыв бомбы 1 октября в Анкаре.

Тогда пострадали двое полицейских. Турецкие бомбардировки также затронули базы курдских повстанцев в Ираке.