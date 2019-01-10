Сирия: футболистов тренирует женщина

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Обычное дело - наставник на футбольном поле дает инструкции игрокам. Но есть одно но... Тренер Маха Джаннуд - женщина. Маха, ранее выступавшая за футбольную сборную Сирии, первая женщина в стране, тренирующая мужскую команду. Роль коуча клуба Аль-Мохафза Маха Джаннуд взяла на себя с легкостью. Но относится к работе крайне серьезно.

Маха Джаннуд, тренер: "Тренерская деятельность - настоящая наука, вне зависимости от того, кто этим занимается: женщины или мужчины. Когда практикующий тренерскую работу человек доносит эту мысль, уверен в ней, обладает особой харизмой и лидерством на поле, между мужчиной и женщиной нет никакой разницы".