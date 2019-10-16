Последствия пожара на химзаводе в Руане

Во время пожара на заводе Lubrizol во французском Руане сгорело свыше пяти тонн химических веществ. Эта промышленная авария нанесла серьёзный ущерб сельскому хозяйству: власти запретили фермерам собирать урожай и реализовывать готовую продукцию до получения результатов расследования, а скоропортящиеся продукты пришлось уничтожить. В минувший понедельник правительство Франции отменило постановление об уничтожении сырого молока.

Сыроварня Шарли Аллома расположена в 50 километрах от Руана.

"Это меры предосторожности. Производители сырого молока вынуждены были вылить свой продукт в выгребные ямы и в землю. Производители наименований, защищенных по происхождению (AOP), такие как мы, продолжили работу. Мы оставили все партии сыров в сушильнях. С финансовой точки зрения, проблема заключается в том, что мы продолжаем работать, но не можем продавать, у нас на складе скопились 35 тысяч сыров и мы ждём, что будет дальше. Мы платим зарплату сотрудникам, работаем уже больше двух недель, но не знаем, чем всё закончится".

Министр сельского хозяйства и продовольствия страны Дидье Гийом заявил, что пожар затронул три тысячи фермеров и нанёс им ущерб в 40−50 миллионов евро. Руководство завода Lubrizol пообещало создать специальный фонд с размером в 50 млн евро для покрытия убытков.

Но в Руане об ущербе говорят и другие предприятия. Представитель мэрии Руана Фабьен Грусель объясняет: "Магазины в городе по ряду причин тоже понесли убытки из-за этой катастрофы. Во-первых, клубы дыма стали причиной сокращения числа посетителей, особенно в четверг, когда разгорелся пожар, но также в пятницу и субботу, клиентов было вполовину меньше, чем обычно".

Помимо магазинов, поставщики, субподрядчики и клиенты химзавода также были вынуждены снизить объёмы производства и и сократить рабочие смены сотрудников.

В связи с чем возникает главный вопрос: стоит ли развивать химическое производство вблизи больших городов и жилых районов ?

Депутат национального собрания Франции Кристоф Буйон говорит: "Первый урок, который мы извлекли из этого опыта — бесспорная необходимость предоставлять жителям качественную и подробную информацию из независимых источников. Нужно также основательно изучить те гарантии, которые можно обеспечить, чтобы защитить окружающую среду и сохранить промышленное производство. Департамент Приморская Сена — промышленный район. Заводы здесь существуют уже очень давно, но люди, что вполне обосновано, требуют гарантии безопасности.

Из Руана передаёт корреспондент Euronews Гийом Дежардан: "Продолжается расследование обстоятельств того, как подобная катастрофа могла произойти, несмотря на повышенные меры безопасности, действующие в рамках европейской классификации Seveso, которая была введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо в 1976 году и с тех пор обновлялась всякий раз после крупных промышленных аварий. Пожар на химзаводе Лубризол непременно приведет к очередным доработкам".