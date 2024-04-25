Мельница "Мулен Руж"потеряла лопасти

Лопасти мельницы над кабаре "Мулен Руж" обрушились ночью, никому не причинив вреда. Причина пока неизвестна.

РЕКЛАМА

Ветряная мельница над кабаре "Мулен Руж" на Монмартре, одна из главных туристических достопримечательностей Парижа, стала неузнаваема: в ночь на четверг её лопасти по неизвестной причине рухнули на землю. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Наутро местные жители и туристы наблюдали, как рабочие начали восстанавливать поврежденный фасад XIX века.

Стефан Кашелен, владелец магазина:

"Это символ Монмартра, этого квартала, богемного образа жизни, Парижа. Весь мир приезжает сюда, чтобы сфотографироваться у "Мулен Руж", теперь у них будет возможность сделать уникальные фотографии без лопастей на данный момент. Но я думаю, что владельцы "Мулен Руж" сделают всё, чтобы побыстрее переустановить лопасти".

Сильван Лемерль, местный житель:

"Хорошо, что никто не пострадал, нам повезло. Заменить не так уж и сложно, это займет некоторое время и будет любопытно для туристов".

До сих пор не ясно, что стало причиной падения лопастей с деревянной конструкции, но управляющая компания заявила, что это, по всей видимости, была техническая проблема, а не злонамеренное действие.