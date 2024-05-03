Град в Шабли: год без вина?

Французские виноградари и фермеры подсчитывают убытки, понесённые в результате шторма. Град уничтожил виноградники и сельскохозяйственные угодья. Жертвой стихии стала одна женщина.

РЕКЛАМА

Виноградари на севере французской Бургундии оценивают ущерб , понесённый от шторма, который прошёлся над регионом в ночь на 1 мая. За 20 минут многие из знаменитых виноградников Шабли, "короля белых вин", оказались практически уничтожены, в них не осталось ни одной грозди, все листья изорваны. В некоторых местах потери составляют 100%".

Эрик Крюшо, виноградарь:

"Если бы вы были здесь вчера, вы бы сказали: "Это великолепно!" Все было зелено, лозы красивые и все такое. Но теперь и не поверишь, что лозы зеленели. Это уже не похоже на лозы! Всего один вечер - и вся проделанная за год работа стёрта".

В результате схода оползня в Курмеле, департамент Эна, погибла 57-летняя женщина, которую нашли в нескольких десятках метров от дома. Её муж был доставлен в больницу с травмами. Дом разрушен, потоки воды и грязи смели всё на своём пути.

От стихии пострадали ещё около 40 местных жителей.

В регионе Кот-д'Ор фермеры обнаружили на своих участках глыбы льда. В деревне Вито практически уничтожены 350 гектаров сельскохозяйственных угодий. Ночь фермеры провели, присматривая за крыпным рогатым скотом, который удалось спасти. Общий ущерб в регионе, ранее уже пострадавшем от наводнений, пока сложно оценить.