Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа

By Euronews

Полиция Франции разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа. Правозащитники считают, что таким образом город готовится к Олимпиаде.

РЕКЛАМА

Французская полиция разобрала палаточный лагерь просителей убежища у здания мэрии в Париже. Перед рассветом правоохранители прибыли на место и заставили примерно 100 молодых людей и подростков из Западной Африки покинуть район. Им предложили отправиться в центр для приема беженцев в городе Анжер, лишь несколько человек согласились.

Неправительственные организации утверждают, что это часть кампании по перемещению мигрантов с парижских улиц до начала летних Олимпийских игр.

"Большинство из них, скорее всего, откажутся ехать в другой город, потому что если они поедут, не смогут подать апелляцию в суд. Поэтому они просто забирают свои вещи и селятся в другом месте. Такую проблему мы наблюдали в Париже во время Олимпиады, потому что начинается подготовка, и им просто некуда идти", — говорит координатор НПО Le Revers de la Medaille Антуан де Клерк.

Полиция проводит подобные операции весной не впервые, но, как считают правозащитники, в этом году таких зачисток гораздо больше, а мигрантов вывозят не в пригород, а дальше от столицы.

Парижские власти отрицают, что нынешнее переселение мигрантов в другие города связано с грядущей Олимпиадой, и говорят, что лагерь у мэрии разобрали из соображений безопасности.