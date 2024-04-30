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Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа

Полиция разгоняет лагерь беженцев перед мэрией Парижа, 30 апреля 2024.
Полиция разгоняет лагерь беженцев перед мэрией Парижа, 30 апреля 2024. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Полиция Франции разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа. Правозащитники считают, что таким образом город готовится к Олимпиаде.

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Французская полиция разобрала палаточный лагерь просителей убежища у здания мэрии в Париже. Перед рассветом правоохранители прибыли на место и заставили примерно 100 молодых людей и подростков из Западной Африки покинуть район. Им предложили отправиться в центр для приема беженцев в городе Анжер, лишь несколько человек согласились.

Неправительственные организации утверждают, что это часть кампании по перемещению мигрантов с парижских улиц до начала летних Олимпийских игр.

"Большинство из них, скорее всего, откажутся ехать в другой город, потому что если они поедут, не смогут подать апелляцию в суд. Поэтому они просто забирают свои вещи и селятся в другом месте. Такую проблему мы наблюдали в Париже во время Олимпиады, потому что начинается подготовка, и им просто некуда идти", — говорит координатор НПО Le Revers de la Medaille Антуан де Клерк.

Полиция проводит подобные операции весной не впервые, но, как считают правозащитники, в этом году таких зачисток гораздо больше, а мигрантов вывозят не в пригород, а дальше от столицы.

Парижские власти отрицают, что нынешнее переселение мигрантов в другие города связано с грядущей Олимпиадой, и говорят, что лагерь у мэрии разобрали из соображений безопасности.

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