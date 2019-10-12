Эквадор: протестующие отказались от диалога с властями

Лидеры протестов в Эквадоре отказались от предложения президента о диалоге.

Столкновения между полицией и демонстрантами в столице страны Кито, самые многочисленные за десятилетие, продолжаются вот уже 9 день.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено пригласил лидеров протестующих к "прямому диалогу" в целях прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации в стране.

Лидеры протестов коренного населения отказались сотрудничать с властями, пока правительство не отзовет указ об отмене субсидий на топливо, ставшим катализатором волнений в Эквадоре.

По официальным данным, во время акций более 400 человек, включая 86 полицейских, пострадали. Аппарат уполномоченного по правам человека в республике сообщил о гибели пятерых человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.

"Мы хотим донести, что требуем лишь отмены указа, который затрагивает всех эквадорцев. МЫ здесь не для того, чтобы разрушать столицу", — говорит один из протестующих.

На прошлой неделе глава государства подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили массовые протесты, переросшие в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

Манифестации начались в начале октября и продолжаются до сих пор. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.