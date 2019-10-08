Эквадор: в столице столкновения, правительство эвакуировано

Массовая акция протеста в столице Эквадора Кито переросла в столкновения с полицией на фоне решения президента Ленина Морено о переезде правительства в город Гуаякиль. На демонстрацию у здания парламента пришли тысячи людей. Значительную часть протестующих составляют представители индейских племён, которые грозили властям многотысячным маршем на столицу. На акции звучат разные требования, вплоть до отставки правительства и президента.

REUTERS/Ivan Alvarado

Эту волну протестов в Эквадоре спровоцировала отмена субсидий на горючее, из-за чего цены на дизельное топливо и бензин выросли более чем вдвое. Решение стало частью серии непопулярных мер экономии бюджета. Профсоюзы работников транспортной сферы объявили бессрочную забастовку, демонстранты блокируют автомагистрали и районы крупных городов. Президент Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение, обвинив оппозицию в стремлении посеять хаос и в подрыве безопасности граждан.

Протестующие в здании парламента Эквадора REUTERS/Carlos Garcia Rawlins