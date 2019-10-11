Балканские страны хотят создать "мини-Шенген"

Албания, Северная Македония и Сербия подписали совместную декларацию о региональном сотрудничестве, предусматривающем свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов. Церемония подписания прошла в сербском городе Нови-Сад. Лидеры стран-участниц соглашения назвали новый интеграционный проект «мини-Шенгеном».

Балканы – больше не пороховой погреб Европы. Балканы XXI века это регион мира, стабильности, экономического развития, нацеленный на скорейшее вхождение в ЕС и повышение качества жизни граждан. Зоран Заев премьер-министр Северной Македонии

В Торговой палате Македонии рассматривают новосадскую декларацию как элемент общей стратегии, направленной на вхождение региона в состав Европейского союза. Первоочередная цель соглашения – сократить время ожидания на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

«Если мы хотим двигаться в этом направлении и стать частью Европейского союза, мы должны объединиться и интегрироваться на региональном уровне. Необходимые меры уже были согласованы. Если время ожидания на границах снизится на 10%, объём экспорта из наших стран увеличится на 5,5%», – пояснила исполнительный директор Торговой палаты Северной Македонии Беляна Пеева.

Борян Йовановский, Euronews: _«Правительство Македонии рассматривает новые инициативы как дополнение к Берлинскому процессу, цель которого _–_ интегрировать Балканы в ЕС. Поэтому Северная Македония хотела бы, чтобы к ним присоединились и другие западнобалканские страны – Босния и Герцеговина, Косово и Черногория»_.