Косово — главная тема Преспинского форума

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Преспинский форум — встреча лидеров стран Западных Балкан

Преспинский форум с участием представителей стран Западных Балкан в этом году проходит в северомакедонском Струге. Формально темой встречи была европейская интеграция, но по факту первым пунктом в повестке стало очередное обострение отношений между Сербией и частично признанным Косовым. Обе стороны обвиняют друг друга в силовом нарушении границы.

Альбин Курти, премьер-министр Косова:

«После вынесения приговора на 30 дней содержания под стражей нашим троим полицейским, похищенным в северном муниципалитете Лепосавич на территории Косова специальными подразделениями сербской полиции и вооружённых сил, ситуация стала очень напряжённой, и мне нужно вернуться, проанализировать её и своевременно дать ответ господину Боррелю, который попросил о встрече на следующей неделе».

Политики надеются, что лидеры и Сербии, и Косова согласятся на предложение Евросоюза встретиться на следующей неделе в Брюсселе.

Дритан Абазович, премьер-министр Черногории:

«Наш регион очень мал, и любое негативное воздействие новостей имеет негативные последствия для наших стран».

Борян Йовановски, Euronews:

«Высокопоставленные чиновники Западных Балкан на форуме в Преспе призвали лидеров Косово и Сербии как можно скорее вернуться за стол переговоров и найти решение проблемы, которая обременяет весь регион».