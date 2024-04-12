Милорад Додик: "Босния может не пережить резолюцию по Сребренице"

Республике Сербской предстоит принять "трудные решения", сказал её глава Милорад Додик, который ранее заявлял о намерении вывести регион из состава БиГ.

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Босния и Герцеговина как единое государство "может не пережить резолюцию по Сребренице". Такое заявление сделал глава Республики Сербской Милорад Додик после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Обладающему автономией боснийскому региону предстоит принять "трудные решения", сказал он, не исключая провозглашение полной независимости от БиГ.

Додик добавил, что сделал всё возможное, чтобы убедить Вучича поддержать эти "решения".

И Баня-Лука, и Белград выражают возмущение проектом резолюции, который власти Боснии и Герцеговины хотят 17 апреля представить на рассмотрение Генассамблеи ООН: в нём 11 июля объявляется Международным днём памяти жертв геноцида в Сребренице в 1995 году. Голосование должно состояться 2 мая.

Оппоненты опасаются, что резолюция может привести к "постепенному отстранению" сербов от государственного управления в Боснии и Герцеговине и "вызвать сомнения" в законности самого существования Республики Сербской как относительно независимой части Боснии и Герцеговины.

Посланник ООН по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт в интервью Euronews предположил, что Белград вряд ли поддержит отделение Республики Сербской.

Никто не должен ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины. Кстати, президент Вучич никогда этого не делает. Он сам представляет государство, подписавшее Дейтонские соглашения. Это нельзя ставить под вопрос, это основа мирного развития в регионе Кристиан Шмидт Верховный представитель ООН по Боснии и Герцеговине

Недавно Додик встречался с венгерским лидером Орбаном и наградил его высшим орденом Республики Сербской. Её союзницей считается и Москва, которая также выступает против резолюции. Российские госСМИ называют её "попыткой Запада уничтожить сербов".