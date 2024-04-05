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Косовские сербы призывают бойкотировать перепись населения

Косовские сербы протестуют против запрета на использование сербского динара на севере Косова, 12 февраля 2024.
Косовские сербы протестуют против запрета на использование сербского динара на севере Косова, 12 февраля 2024. Авторское право Bojan Slavkovic/AP Photo
By Euronews
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В частично признанном Косове началась первая с 2011 года перепись населения, которая продлится шесть недель. Опрос призывают бойкотировать косовские сербы.

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Просербская политическая партия Северного Косова "Сербский список" призвала местных сербов бойкотировать перепись населения, организованную косовско-албанскими властями Приштины.

Перепись станет первой с 2011 года — предыдущая также не включала жителей северных регионов с сербским большинством.

На этот раз те, кто откажется разговаривать с интервьюером, рискуют заплатить штраф от 30 до 2000 евро.

Мнения косовских сербов по поводу участия в переписи разделились.

— Я хочу принять участие в переписи населения. Как по-другому планировать жизнь? Как еще мы узнаем, сколько здесь живет албанцев и сколько сербов?

— Албанское большинство не создало условий для проведения здесь регулярной переписи, поэтому я не вижу смысла в ней участвовать. И чем бы ни закончилась перепись, сербы находятся на уровне статистической погрешности.

Власти Сербии в Белграде также призвали косовских сербов бойкотировать перепись. Они, в частности, считают один из вопросов — о понесенном в результате войны 1999 году ущербе — неуместным в таком контексте. Власти Косова настаивают на том, что такой вопрос соответсвует данному ООН определению переписи населения.

"У нас не было четких данных о материальном ущербе и потерях во время войны. Поэтому было решено включить этот вопрос в нашу анкету", — объясняет пресс-секретарь Агентства статистики Косова Хазбие Керики.

По мнению некоторых сербов, заявление ущерба от войны косовско-албанским властям, которые попытаются его компенсировать, будет де-факто означать признание независимости Косова от Сербии.

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