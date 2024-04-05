Косовские сербы призывают бойкотировать перепись населения

By Euronews

В частично признанном Косове началась первая с 2011 года перепись населения, которая продлится шесть недель. Опрос призывают бойкотировать косовские сербы.

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Просербская политическая партия Северного Косова "Сербский список" призвала местных сербов бойкотировать перепись населения, организованную косовско-албанскими властями Приштины.

Перепись станет первой с 2011 года — предыдущая также не включала жителей северных регионов с сербским большинством.

На этот раз те, кто откажется разговаривать с интервьюером, рискуют заплатить штраф от 30 до 2000 евро.

Мнения косовских сербов по поводу участия в переписи разделились.

— Я хочу принять участие в переписи населения. Как по-другому планировать жизнь? Как еще мы узнаем, сколько здесь живет албанцев и сколько сербов?

— Албанское большинство не создало условий для проведения здесь регулярной переписи, поэтому я не вижу смысла в ней участвовать. И чем бы ни закончилась перепись, сербы находятся на уровне статистической погрешности.

Власти Сербии в Белграде также призвали косовских сербов бойкотировать перепись. Они, в частности, считают один из вопросов — о понесенном в результате войны 1999 году ущербе — неуместным в таком контексте. Власти Косова настаивают на том, что такой вопрос соответсвует данному ООН определению переписи населения.

"У нас не было четких данных о материальном ущербе и потерях во время войны. Поэтому было решено включить этот вопрос в нашу анкету", — объясняет пресс-секретарь Агентства статистики Косова Хазбие Керики.

По мнению некоторых сербов, заявление ущерба от войны косовско-албанским властям, которые попытаются его компенсировать, будет де-факто означать признание независимости Косова от Сербии.