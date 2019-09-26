В Россию - с надеждой

Шестимесячная Луна появилась на свет с врожденным меланоцитарным невусом, огромным родимым пятном, напоминающим маску Бэтмена, она провела много времени в больницах и клиниках у себя дома, в США. Американские врачи предлагали малышке курсы лечения, но из-за высокой цены родители Луны от операций вынуждены были отказаться.

Вот что сказала мама Луны Кэрол Феннер журналистам: "Мы были в разных городах, в Чикаго, в Бостоне, были во Флориде. Я готова была согласиться с лечением, которое предложили в Нью-Йорке, но счет за него составил 400 тысяч долларов, и страховка отказалась его оплачивать".

Историю Луны из социальных сетей узнал краснодарский хирург-онколог с 20-летним стажем Павел Попов. Он связался с семьей малышки Луны и предложил свою помощь.

Кэрол Феннер на следующий день вылетела в Москву.

Вопреки всем советам близких: "Мне все говорили, чтобы я не ехала, потому что "ну какие там врачи могут быть!". Мне объясняли, что этого доктора никто не знает. Пусть они меня считают сумасшедшей, но я использую этот шанс".

Доктор Попов сообщил, что Луне потребуется от шести до восьми операций, каждая из них обойдется в 25 тысяч долларов, лечение продлится полтора года.