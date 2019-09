В Россию - с надеждой

View this post on Instagram

Titios e Titias, meu evento ontem foi um sucesso 🙏🏽♥️ Mais de 100 pessoas foram me dar um beijinho e ajudar na minha campanha!!! Obrigada a todos que ajudaram de alguma forma! É gratificante saber o quanto sou amada e que estamos todos juntos nessa corrente do amor!!!! Conseguimos arrecadar pouco mais de $1.500 ♥️ E estamos bem pertinho de completar o dinheiro pra segunda cirurgia 🎊🎉🎈MUITO OBRIGADA 🥰🙏🏽 Por favor nos envie as fotos que vocês tiraram! Mamãe quer colocar no álbum ♥️