Излечение от ВИЧ: второй случай

Второй в истории медицины человек сумел, по предварительным данным, излечиться от ВИЧ. Его имя не разглашается, выздоровевшего называют «лондонским пациентом».

Успех достигнут в результате пересадки костного мозга. У донора — редкая мутация, носители которой почти невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека.

Точно та же технология помогла 11 лет назад — первый в истории человек, излечившийся от СПИДа, известен как «берлинский пациент».

Однако врачи утверждают, что это скорее исключение, чем правило: из 38 случаев пересадки костного мозга лишь эти две оказались успешными.

Кроме того, сам термин «излечение» медики считают в этом случае не слишком удачным, поскольку исследования продолжаются.

К тому же последствия пересадки костного мозга и эффекты препаратов, которые необходимо в таких случая принимать, несут значительный риск для жизни.