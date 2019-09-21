Гран-при по дзюдо в Ташкенте: "чистая победа" за 2 секунды

Второй день Гран-при по дзюдо в Ташкенте был очень удачным для хозяев турнира. На радость местным болельщикам, которые пришли поддержать свою команду, узбекские спортсмены завоевали два "золота" и два "серебра", а победитель в категории до 81 кг Шарофиддин Болтабоев установил новый рекорд. В поединке против китайца Рикаги Ная он одержал самую быструю победу с "иппоном" на турнире мирового тура международной федерации дзюдо.

Спортсмены едва успели поклониться друг другу, как Болтабоев выполнил мощную подсечку тай-отоши, и Най оказался на татами. Зрители не успели понять, что произошло, а часы остановились на секунду позже. Для победы узбекскому дзюдоисту понадобилось меньше трёх секунд. Даже на то, чтобы надеть кимоно или заварить чай нужно больше времени.

В финале Болтабоев одолел товарища по команде Камолиддина Расулова и завоевал первое "золото" мирового тура международной федерации дзюдо в своей карьере.

Награды в этой категории вручил президент федерации дзюдо Узбекистана Азиз Камилов.

Я очень хотел стать лучшим на Гран-при в Ташкенте. Когда я победил за две секунды, я почувствовал, что сегодня смогу осуществить свою мечту. Шарофиддин Болтабоев победитель в категории до 81 кг

Среди женщин особенно отличилась Катрин Унтервурзахер из Австрии. В финальном матче в категории до 63 кг она одолела Анрикелис Барриос из Венесуэлы, применив удержание. Для Унтервурзахер это седьмое "золото" Гран-при.

Награждение в категории до 63 кг Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Думаю, Узбекистан теперь моя любимая страна. Я ещё ни разу не уезжала из Ташкента без медали. Здесь отличные зрители. Катрин Унтервурзахер победительница в категории до 63 кг

Финальный поединок в категории до 73 кг был похож на остросюжетный фильм. В самом начале схватки Бехруз Ходжазода заработал оценку "вадза-ари" и до последней секунды основного времени сумел сохранить преимущество. Однако в последний момент Хикматилло Тураев успел сравнять счёт, а затем уже в "голден скор" удостоился оценки "иппон". Узбекские болельщики пришли в неописуемый восторг.

Тураев получил медаль из рук заместителя министра физической культуры и спорта Узбекистана Ойбека Косимова.

Гречанка Елисавет Телциду стала обладательницей последней золотой награды второго дня соревнований, а серебро в категории до 70 кг досталось Гульнозе Матниязовой.

Награждение в категории до 70 кг Марина Майорова Международная федерация дзюдо

По итогам двух дней Гран-при в Ташкенте в копилке хозяев турнира оказалось 2 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы". В общем медальном зачёте их опережает только сборная России с тремя золотыми наградами, которые россияне завоевали в первый день соревнований.