"Канны Ближнего Востока": открылся кинофестиваль в Эль-Гуне

Более чем 200 кинематографистов из десятков стран, в том числе мировые звезды, приехали в Египет для участия в третьем международном кинофестивале в Эль-Гуне.

На красной ковровой дорожке - Мена Массуд - канадский актёр египетского происхождения, популярность которому принесла главная роль в диснеевском фильме "Алладин".

"В этом и заключается весь смысл фестиваля - показать миру, сколько талантов в нашей киноиндустрии, которая растёт и развивается как часть мирового кинематографа. Мы отмечаем американские картины, но также ленты снятые в Северной Африке, на Ближнем Востоке". Я надеюсь, что фестиваль продемонстрирует миру наши таланты, амбиции и мастерство", - рассказывает Мена Массуд.

В течение девяти дней здесь покажут 84 картины, представляющие более 40 стран. Некоторые из них уже видели зрители и жюри фестивалей в Торонто, Венеции и Сан-Себастьяне. Но 14 мировых премьер точно состоятся именно в Эль-Гуне.

Задача организаторов, по их собственным словам, - нанести форум на карту мировой киноиндустрии.

“Каждый год мы привносим в наш фестиваль нечто новое. Мы стараемся показывать самые разные фильмы, самые свежие из мировых постановок. Мы также приглашаем разных гостей для проведения мастер-классов, дискуссий, семинаров. Сотрудничаем с различными организациями, в том числе - международными, как в в этом году с ЮНИСЕФ, например. Усердно работая, мы идём твёрдой поступью к цели занять своё место на карте", - утверждает исполнительный директор Бушра Розза.

“Нам нужны такие фестивали в арабском мире, на Ближнем Востоке. Для чего? Ведь мы популяризируем кинокультуру, киноискусство. Это вселяет надежду. К тому же, на этом кинофоруме немало представителей молодого поколения", - говорит актриса и член жюри Дорра Заррук.

В этом году в Эль-Гуне чествуют деятелей киноискусства, представляющих арабский мир. Награду за вклад в развитие кинематографа на церемонии открытия получила палестинский режиссёр и продюсер Май Масри.

"Несмотря на то, что фестиваль в Эль-Гуне - один из самых молодых, его уже называют Каннами Ближнего Востока, - передаёт из Египта наш корреспондент Далин Хасан_. - Он привлекает не только молодые таланты. Благодаря ему, своим опытом делятся местные и голливудские кинематографисты как раз в те самые времена, когда столь важное значение имеет культурный обмен".

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