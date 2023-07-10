Итоги международного кинофестиваля в Карловых Варах

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На киносмотре были показаны 185 картин, продано более 123 тысяч билетов.

В Карловых Варах завершился международный кинофестиваль. Голливудская звезда Робин Райт получила специальную почетную награду президента фестиваля Йиржи Бартошки.

"Я хочу поблагодарить кинофестиваль в Карловых Варах за оказанную мне честь, а также всех вас и невероятную команду. Это один из самых лучших киносмотров, которые я когда-либо видела", — сказала актриса на торжественно церемонии.

Главный приз - "Хрустальный глобус" - жюри присудило полнометражному художественному фильму "Уроки Благи" режиссера Стефана Командарева. Награду за лучшую женскую роль завоевала сыгравшая в этом фильме главную роль Эли Скорчева. Немецко-болгарская социальная драма рассказывает о пенсионерке, которую обманом лишили всех сбережений, она затем тоже становится мошенницей.

“Мы начали работу над этим фильмом пять лет назад, было очень сложно, но мировая премьера состоялась в Карловых Варах, мы получили две награды - за лучший фильм и лучшую женскую роль. Что еще нужно? Мы действительно очень рады", - говорит режи

ссер Стефан Командарев.

Специальный приз жюри получила немецко-иранская драма "Пустые сети". Это дебют режиссера Бехруза Карамизаде

“Я горжусь тем что смог снять этот фильм в Иране , что я смог открыть для мира окно в Иран и показать каким я вижу Иран со своей точки зрения", - говорит режиссер Бехруз Карамизаде.

Фильм "Рождение" южнокорейского режиссера Ю Джи Янга получил гран-при Proxima. Приз за лучшую мужскую роль достался норвежскому актеру Герберту Нордруму за работу в комедии "Гипноз".

"Съемочная команда соберется вместе в Софии, у нас будет два или даже три провода, чтобы отпраздновать", - говорит режиссер Стефан Командарев.

На киносмотре были показаны 185 картин, продано более 123 тысяч билетов.

Из Карловых Вар передает корреспондент Euronews Иржи Скацел: "Этот фестиваль - не только площадка для просмотра хороших фильмов и место встречи звезд и кинематографистов. Фестиваль рассчитан прежде всего на зрителей и это делает его интересным".