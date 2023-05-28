"Золотая пальмовая ветвь" для "Анатомии падения"

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Траектория победы: актеры и режиссер фильма, получившего "Золотую пальмовую ветвь", рассказали Euronews о работе над проектом

Спустя два года после того, как Жюли Дюкурно получила "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Титан", главный приз Канн в 2023 году снова достался французскому режиссеру.

"Анатомия падения" Жюстин Триё на трех языках исследует самые темные стороны жизни пары, когда жену, которую играет немецкая актриса Сандра Хюллер, обвиняют в убийстве.

Жюстин Триё, режиссер: "С самого начала язык был для нас очень важной вещью и действительно находился в центре проекта. И это правда, что было очень приятно получить такой опыт вместе".

Сандра Хюллер, актриса: "Всегда лучше работать вместе, а не когда один человек принимает решение и говорит другим, что делать. Она (режиссер) обсуждает вопросы со всеми и пытается найти правильное решение коллегиально. И это делает работу такой радостной и наполненной ".

Как следует из названия картины, "Анатомия падения" анализирует фатальное падение человека, чтобы выяснить, было ли оно случайным или нет. Суд покажет, что правда не всегда очевидна.

Фредерик Понсар, Еuronews: "Несмотря на то, что фильм был лишь одним из фаворитов, жюри выбрало победителем именно эту ленту, и наградило молодого французского режиссера за глубоко европейский фильм. Занимая активную политическую позицию Жюстин Триё защищает идею авторского кино". _